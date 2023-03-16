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«Арбитры делают ошибки сознательно». Смородская о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»

«Арбитры делают ошибки сознательно». Смородская о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская гневно высказалась о российском судействе после матча Кубка России между «Зенитом» и «Динамо». Москвичи одолели команду из Санкт-Петербурга в серии послематчевых пенальти.

«Боже мой, сколько ошибок совершают судьи — я не знаю, что творится и как с этим справляться. Я уже не говорю про их профнепригодность, арбитры делают ошибки сознательно! Косячат раз за разом. Надо срочно что-то делать с этим — РФС нужно сильно задуматься. В России, конечно, худшее судейство в Европе», – приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, в серии пенальти «Динамо» одержало победу благодаря двум спасениям голкипера Игоря Лещука — россиянин отразил удары Далера Кузяева и Дугласа Сантоса.

«По судье было видно — боится ставить пенальти в ворота «Зенита». Скандал в Кубке России «По судье было видно — боится ставить пенальти в ворота «Зенита». Скандал в Кубке России
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