«Арбитры делают ошибки сознательно». Смородская о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская гневно высказалась о российском судействе после матча Кубка России между «Зенитом» и «Динамо». Москвичи одолели команду из Санкт-Петербурга в серии послематчевых пенальти.

«Боже мой, сколько ошибок совершают судьи — я не знаю, что творится и как с этим справляться. Я уже не говорю про их профнепригодность, арбитры делают ошибки сознательно! Косячат раз за разом. Надо срочно что-то делать с этим — РФС нужно сильно задуматься. В России, конечно, худшее судейство в Европе», – приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, в серии пенальти «Динамо» одержало победу благодаря двум спасениям голкипера Игоря Лещука — россиянин отразил удары Далера Кузяева и Дугласа Сантоса.