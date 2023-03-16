У Овечкина новое достижение в НХЛ, «Реал» и «Наполи» — в 1/4 финала ЛЧ. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь забил на домашней арене, мадридский «Реал» и «Наполи» стали последними участниками 1/4 финала Лиги чемпионов, российский теннисист Даниил Медведев одержал уверенную победу в полуфинальной игре турнира в Индиан-Уэллсе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах.
2. «Реал» минимально обыграл «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
3. Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
4. «Наполи» разгромил «Айнтрахт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
5. Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, разгромив шестую ракетку мира.
6. Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало».
7. Хет-трик Павла Бучневича не помог «Сент-Луису» набрать очки в матче с «Миннесотой».
8. «Предательство футбола». Салихова — о судействе в матче «Зенит» — «Динамо».
9. Потапова официально получила предупреждение от WTA за выход на матч в футболке «Спартака».
10. «Алания» уволила Заура Тедеева. Команда идёт на третьем месте в Первой лиге.
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