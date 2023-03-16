Сергей Юран: «Зенит» уже обеспечил себе чемпионство
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Экс-тренер множества российских команд и клубов из стран бывшего СССР Сергей Юран ответил на вопрос о претендентах на чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Юран считает, что «Зенит» — безоговорочный фаворит сезона, а у «Спартака» мало шансов на борьбу.
«Есть ли у «Спартака» шансы навязать борьбу «Зениту»? Минимальные. Думаю, петербуржцы уже обеспечили себе чемпионство. «Спартаку» будет очень тяжело отыграть такой отрыв. С нынешним «Зенитом» почти невозможно конкурировать, уровень исполнителей совершенно разный», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».
По прошествии 19 туров преимущество «Зенита» над «Спартаком» составляет восемь очков. Очный матч должен состояться в рамках 26-го тура предположительно 5 мая.
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