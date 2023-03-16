Стали известны условия, при которых Лионель Месси продлит контракт с «ПСЖ»

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси продлит свой контракт с парижским клубом только при нескольких условиях. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, Месси, чей контракт с «ПСЖ» истекает в июне этого года, хочет получить ясность касательно нового проекта парижского клуба. Аргентинец хочет знать, останется ли во главе команды нынешний наставник Кристоф Галтье, сделают ли парижане какие-либо приобретения летом с целью усиления состава и смогут ли они продлить контракт с самим Месси в условиях ограничений со стороны финансового фэйр-плей.

Также испанское издание отмечает, что отец Месси, Хорхе, который является также и агентом футболиста, посетил Саудовскую Аравию, но целью его визита не было обсуждение потенциального перехода сына в один из местных клубов.

Фанаты в Мюнхене встретили автобус «ПСЖ» криками «Месси!»