«Что творит этот парень, безумие». Агуэро — о пента-трике Холанда в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился эмоциями от пента-трика нынешнего форварда «горожан» Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг» (7:0).
«Этот сумасшедший забил пять голов. Мамочки! Холанд — классическая «девятка», не требуйте от него обводить по два-три соперника или подавать угловые. Он бомбардир. То, что делает этот парень, — безумие.
Гвардиола заменил его после 63-й минуты? Я бы оставил его на поле, потому что в такие моменты вы не можете знать, сможет ли он забить шесть или семь голов», — приводит слова Агуэро Ole.
22-летний Холанд стал лишь третьим игроком в истории Лиги чемпионов, забившим в одном матче пять голов. До этого это удавалось лишь Лионелю Месси и Луису Адриано.
Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?
- 16 марта 2023
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