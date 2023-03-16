«Мрак какой-то с этими трактовками». Ловчев — о судействе в кубковом матче «Крылья» — ЦСКА

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о судействе в первом матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) «Крылья Советов» — ЦСКА. Игра завершилась со счётом 2:2. По мнению Ловчева, в матче возникла спорная ситуация из-за назначения пенальти.

«ЦСКА в первом тайме просто задушил соперника прессингом — у армейцев были моменты, но Самара выстояла, и уже «Крылья» во втором тайме диктовали условия. Команды показали хороший, результативный футбол. Из историй, которые не попали в протокол, выделю гол Бейла — защитник пробил боковыми «ножницами», забил красивейший гол, жаль, что не засчитан из-за офсайда.

Вообще, я должен сказать, что «Крылья», «Оренбург» и «Факел» всколыхнули наш футбол, дали свежесть, которая так необходима. Самара играет в хороший футбол, в атаку, действует смело.

По пенальти в ворота Самары скажу так — на мой взгляд, это телевизионная история, когда момент даже с VAR тяжело разобрать. Этого уже слишком много — мяч попадает людям в руки, и тут, чтобы удовлетворить судей, желающих, чтобы правила не нарушали, только один способ предложить — ампутацию. Мрак какой-то с этими трактовками. Люди не играют руками, мяч в них попадает, потому что у человека просто руки есть, — но придумали тему с увеличением площади тела и играют в эту игру», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ответный матч ЦСКА и «Крыльев» состоится 5 апреля. По его итогам определится первый финалист Пути РПЛ Кубка России.