По окончании матча «Реала» и «Ливерпуля» на «Бернабеу» включили гимн английского клуба

По окончании ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) на домашнем стадионе мадридцев «Сантьяго Бернабеу» включили гимн английского клуба.

После свистка арбитра Феликса Цвайера об окончании игры вместо гимна «Реала» заиграла песня You'll Never Walk Alone. Испанский клуб таким образом ответил на акцию «Ливерпуля» перед первой игрой в Англии: накануне встречи скончался почётный президент «Реала» Амансио. Тогда игре предшествовала минута молчания, а легендарный экс-игрок и тренер красных Кенни Далглиш возложил цветы рядом с сектором, где расположились болельщики испанского клуба.

Напомним, «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав победу над «Ливерпулем» по сумме двух встреч со счётом 6:2. В 1/4 финала мадридцы могут встретиться с «Интером», «Миланом», «Наполи», «Баварией», «Манчестер Сити», «Бенфикой» или «Челси».

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