Бензема забил 33-й гол в плей-офф Лиги чемпионов. Больше — только у Роналду и Месси

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема забил 33-й гол в рамках плей-офф Лиги чемпионов в ответном матче 1/8 финала с «Ливерпулем» (1:0).

35-летний француз занимает третье место в истории турнира по данному показателю. Впереди — форвард «ПСЖ» Лионель Месси (49 голов) и нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду (67). На три мяча от Бензема отстаёт Роберт Левандовски («Барселона»), также в топ-5 входит Томас Мюллер («Бавария», 26 голов).

Также нападающий «Реала» занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. На счету Бензема 89 забитых мячей. Больше голов только у Криштиану Роналду (140), Лионеля Месси (129) и Роберта Левандовского (91).

Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема: