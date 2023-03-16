Женская юниорская сборная России выступит под флагом страны и с гимном на турнире УЕФА

Старший тренер женской юниорской сборной России до 16 лет Елена Медведь сообщила, что команда выступит на товарищеском международном турнире под эгидой УЕФА под флагом страны и с государственным гимном.

«В чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist, примет участие женская юниорская сборная России U16 под моим руководством. Команда прибывает в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие пять команд, помимо сборной России, это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал. Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем. Да, сборная России выступит под флагом страны и с гимном», — приводит слова Медведь ТАСС.

Напомним, УЕФА и ФИФА ранее отстранили сборные России и российские клубы от участия в официальных международных матчах после событий февраля прошлого года.