Радимов: я уже не понимаю, какие пенальти судьи ставят, какие не ставят. Я запутался

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о поражении сине-бело-голубых в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с «Динамо». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти москвичи оказались сильнее соперника. Не обошлось в этом матче и без судейских скандалов.

«Быстрый гол всегда для одних — подспорье, а для других — как ушат холодной воды. У меня тоже такое случалось в карьере. И, конечно, легче играть, когда счёт 0:0, а не когда на первой минуте получаешь…

«Динамо» после этого гола отдало инициативу? Не думаю, что они это сделали по собственной воле. Они после быстрого гола что-то ещё попытались сделать, но у них был брак в передачах. А если «Зенит» забирает мяч, то он сам «прижимает» соперника. Так и случилось.

Во втором тайме «Динамо» поверило, что может выиграть в Петербурге? В том числе и так. Плюс тот самый быстрый гол помог им психологически. И не надо забывать, что это один матч, в котором всё решается, что в нём к тому же нет дополнительного времени. И оставалось 45 минут — а дальше лотерея в виде серии пенальти. И в эти 45 минут надо было решать, что дальше случится.

Что думаю по моменту с Клаудиньо и Тюкавиным? Я уже не понимаю, какие пенальти они ставят, какие не ставят. Я запутался. Запутался в нарушениях. За какие-то из них ставят пенальти, за какие-то — нет. Не потому, что я за «Зенит» болею, просто я не понимаю. Хотелось бы послушать комментарий арбитра, чем он руководствовался, принимая решение. Он находился в пяти метрах от эпизода! На повторе кажется, что Клаудиньо попал по ноге Тюкавина, но с ракурса Кукуляка повтора не было. И, может, ему показалось, что касание было еле-еле. Кроме того, интересно было бы послушать мнение самих Тюкавина и Клаудиньо по поводу эпизода», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».