«Ливерпуль» после назначения Клоппа проиграл «Реалу» наибольшее количество матчей

Мадридский «Реал» чаще других клубов обыгрывает «Ливерпуль» после прихода в команду немецкого тренера Юргена Клоппа.

Испанцы встречались с англичанами шесть раз с момента назначения Клоппа. «Реал» одержал пять побед: в финале Лиги чемпионов — 2017/2018 (3:1), в 1/4 финала Лиги чемпионов — 2020/2021 (3:1), в финале Лиги чемпионов — 2021/2022 (1:0), а также дважды в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2022/2023 (5:2, 1:0). Единственная ничья — в ответной встрече четвертьфинала в сезоне-2020/2021 на «Энфилде» (0:0).

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не проигрывает Клоппу на протяжении последних шести очных встреч специалистов. Ранее итальянец также работал в «Эвертоне». Под его руководством «ириски» дважды сыграли вничью и одержали одну победу в последних трёх встречах — 0:0, 2:2 и 2:0. Затем Анчелотти трижды обыграл «Ливерпуль» Клоппа в качестве тренера «Реала» — 1:0, 5:2 и 1:0.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: