Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев: видна трясучка судей при решениях не в пользу «Зенита». В каждом моменте меньжовка

Ловчев: видна трясучка судей при решениях не в пользу «Зенита». В каждом моменте меньжовка
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о судействе после матча 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ), в котором встречались «Зенит» и «Динамо». Москвичи обыграли петербуржцев в серии послематчевых пенальти, однако в матче всё равно не обошлось без судейского скандала.

«По моменту, самому спорному, скажу так. На мой взгляд, это пенальти — Клаудиньо ударил по ноге Тюкавина. Видна трясучка судей при решении момента в матче «Зенита» и не в пользу «Зенита». Не говорю, что «Зенит» тянут за уши, но каждый раз идёт меньжовка в таких моментах.

95% судей, когда идут смотреть момент на VAR, понимают, что зовут не просто так — люди на VAR посмотрели момент и увидели нарушение. А тут смотрит-смотрит, и не даёт. С чем связано решение Кукуляка, почему так?

Ну у всех есть понимание момента. Руководители нашего футбола из Питера, ключевые спонсоры из Питера, матч тоже в Питере. Надо быть сильным человеком, чтобы в спорной ситуации пойти против таких факторов. Сидишь и улыбаешься — точно так же, как улыбался тренер «Динамо» Йоканович. Мне кажется, надо просто спросить Кукуляка, что случилось — почему не пенальти? Вы не видели удара по ноге?» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Отметим, что из-за этого поражения «Зенит» вылетел из Кубка России сезона-2022/2023.

Новость по теме
Радимов: я уже не понимаю, какие пенальти судьи ставят, какие не ставят. Я запутался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023