Ковтун: вкрутили шурупы в бутсы — и победили «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун вспомнил матч 1993 года, в котором он в составе «Ростсельмаша» играл с красно-белыми.
«Играли 8 марта, погода неустоявшаяся. Готовились к «Спартаку» серьёзно. Как иначе? В «Ростсельмаше» были собраны бойцы, серьёзные парни. Балахнин, Стёпушкин — мужики за 30. В такой команде не прощают соплей. Нужно было соответствовать. Я там после СКА хорошую закалку прошёл. Мы понимали, что газон будет не совсем зелёный и на шести шипах не устоишь — будешь летать на льду. Ну и вкрутили шурупчики в подошвы, только головки отрезали. Для того поколения — классика. Судьи должны были проверять, но на деле, может быть, одного завернули: меняй бутсы. А мы вышли и обыграли «Спартак». Серёга Балахнин два забил. Ростов долго эту победу отмечал», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»:
- 16 марта 2023
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