Ковтун: стоило «Динамо» неудачно сыграть, как сразу вызывали наверх: а что, а почему?

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун рассказал, при каких обстоятельствах в 1999 году перешёл из московского «Динамо» в «Спартак».

«Голодец в том конфликте не играл никакой роли и ни на что не мог повлиять. Начались разногласия с Толстых по контрактным делам, выплатам. Концовка моей динамовской истории вышла смазанной. У Николая Саныча был своеобразный стиль управления. Заходя к нему в кабинет на втором этаже старого стадиона «Динамо», ты мог не сразу его разглядеть за кучей бумаг. А он неожиданно появлялся из какого-то угла: «Так, садись, будем разговаривать». И начинались расспросы: а почему здесь так сыграл, а здесь — так? КГБ? Ну прямо так сгущать краски я бы не стал. Там по крайней мере окна были.

Был период: неплохо выступали, набирали очки и вроде бы должны были становиться чемпионами, но то вторыми, то третьими заканчивали. Банда собралась неплохая, но не дотягивали. Стоило неудачный матч сыграть — сразу вызывали наверх: а что, а почему? Как бы то ни было, мы историю клуба сделали — Кубок взяли, серебро и бронзу выигрывали. Да, чемпионство не зацепили, но это было реально сложно», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»: