Обухов: для меня ЦСКА — более принципиальный соперник, чем «Спартак»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов заявил, что ЦСКА является для него более принципиальным соперником, чем «Спартак». Отметим, что Обухов является воспитанником красно-белых. Уже 18 марта Владимир в составе «Оренбурга» сыграет со «Спартаком» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Не могу назвать этот матч принципиальным, потому что для меня ЦСКА более принципиальный соперник, чем «Спартак». Но, конечно, я хочу забить «Спартаку», как и любой другой команде.

Почему ЦСКА более принципиальный? Я всё-таки спартаковский воспитанник. Поэтому ЦСКА для меня как красная тряпка для быка. Я к «Спартаку» отношусь со всей любовью. Этому клубу у меня только благодарность», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».