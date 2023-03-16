Обухов: для меня ЦСКА — более принципиальный соперник, чем «Спартак»
Поделиться
Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов заявил, что ЦСКА является для него более принципиальным соперником, чем «Спартак». Отметим, что Обухов является воспитанником красно-белых. Уже 18 марта Владимир в составе «Оренбурга» сыграет со «Спартаком» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Не могу назвать этот матч принципиальным, потому что для меня ЦСКА более принципиальный соперник, чем «Спартак». Но, конечно, я хочу забить «Спартаку», как и любой другой команде.
Почему ЦСКА более принципиальный? Я всё-таки спартаковский воспитанник. Поэтому ЦСКА для меня как красная тряпка для быка. Я к «Спартаку» отношусь со всей любовью. Этому клубу у меня только благодарность», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».
Комментарии
- 16 марта 2023
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:45
-
11:35
-
11:26
-
11:15
-
11:15
-
11:13
-
11:09
-
11:03
-
10:55
-
10:48
-
10:48
-
10:37
-
10:27
-
10:22
-
10:20
-
10:18
-
10:05
-
10:01
-
09:59
-
09:50
-
09:43
-
09:42
-
09:36
-
09:31
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:01
-
08:53
-
08:45
Партнерский контент