Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обухов: для меня ЦСКА — более принципиальный соперник, чем «Спартак»

Обухов: для меня ЦСКА — более принципиальный соперник, чем «Спартак»
Комментарии

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов заявил, что ЦСКА является для него более принципиальным соперником, чем «Спартак». Отметим, что Обухов является воспитанником красно-белых. Уже 18 марта Владимир в составе «Оренбурга» сыграет со «Спартаком» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Не могу назвать этот матч принципиальным, потому что для меня ЦСКА более принципиальный соперник, чем «Спартак». Но, конечно, я хочу забить «Спартаку», как и любой другой команде.

Почему ЦСКА более принципиальный? Я всё-таки спартаковский воспитанник. Поэтому ЦСКА для меня как красная тряпка для быка. Я к «Спартаку» отношусь со всей любовью. Этому клубу у меня только благодарность», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Новость по теме
Газзаев: Промес — не легенда «Спартака», как Романцев, Аленичев, Дасаев или Титов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023