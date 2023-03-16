Чистяков — о поражении от «Динамо»: пенальти — это лотерея. Кузяева и Сантоса поддержали

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, 4:5 пен.), отметив, что пенальти — это дело случая и лотерея. Также футболист отметил, что в команде поддержали Дугласа Сантоса и Далера Кузяева, которые не смогли реализовать свои попытки забить с 11-метровой отметки.
«Матч с «Динамо» получился очень энергозатратным. В конце уже практически не было сил. Но и в целом тяжёлая игра. Пропустили в самом начале матча — пощёчина такая сильная получилась. Не ожидали. Хорошо, что сравняли счёт в том же первом тайме. А потом как раз и пошёл энергозатратный футбол в обе стороны. Беготня в обе стороны, не так много моментов. В итоге дело дошло до серии пенальти, которую мы, к сожалению, проиграли. Но это лотерея.
Серия пенальти — это дело случая. Далера и Дугласа Сантоса мы сразу после игры в раздевалке поддержали. Все говорили — такое могло случиться с каждым. Поэтому — выше нос. Тем более сейчас нам предстоят очень важные игры в чемпионате. Кубковую игру с «Динамо», конечно, разберём, но потом её надо забыть. Двигаемся дальше», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».
Проиграв «Динамо», «Зенит» вылетел из розыгрыша Кубка России. Единственный турнир в текущем сезоне, в котором петербуржцы продолжают участвовать, — РПЛ.
- 16 марта 2023
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