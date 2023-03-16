Ловчев: «Зенит» и «Спартак» наелись футболом. Им не хватает тонуса

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался после поражения «Зенита» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с московским «Динамо». Напомним, основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались москвичи. Также Ловчев провёл параллель между функциональным состоянием «Зенита» и «Спартака».

«Вижу, что «Зенит», как и «Спартак», наелся футболом и не хватает тонуса, когда видно, что команда хорошо готова, вошла в сезон. Это же есть в ЦСКА, в «Спартаке», а вот «Динамо» просто приятно удивило. Бело-голубые были мобильнее, быстрее соперника и, что приятно, не боялись его, играли смело.

По персоналиям у «Зенита». Просто умирал на поле Бакаев. Зелимхан, заметно, очень устал. Защитник Чистяков вообще в какой-то момент загнал простой мяч на угловой и за линией поля просто рухнул. У меня впечатление, что нашим клубам очень тяжело даётся график «два матча в неделю» — это после сборов.

«Динамо» сражалось матч, команда не раскисла после истории с непоставленным пенальти, и команда сдюжила в серии пенальти.

От «Зенита» разочарование. Нет Малкома, и, получается, потеря очень серьёзная. Те ребята, которые сидят на скамейке в чемпионате, глядя на Малкома, не смогли проявить себя. И «Зенит» не валял дурака — соперник ни в чём не уступил.

Всё справедливо. Ещё раз хочу сказать по судьям. Это стало заметно — разность в отношении «Зенита» и других команд. Это не судейский заговор, просто судьи всё понимают. Получается, то, что нашим футболом руководят выходцы из Петербурга, сказывается на судействе», — написал Евгений Ловчев в своём телеграм-канале.