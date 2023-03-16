Бушманов — о Бальде: если иностранец такого уровня на скамейке, то там не всё в порядке

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на ситуацию, произошедшую с нападающим красно-белых Кейта Бальде. Накануне главный тренер команды Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о непопадании Бальде в состав: «Кто как тренируется, тот столько и играет». На следующий день Кейта опубликовал три эмодзи: говорящая голова, цирк и клоун. Позже футболист удалил этот пост.
«Если игрок такого уровня, иностранец сидит на скамейке, то, скорее всего, там не всё в порядке. Проблемы есть. Как я понял, Абаскаль обозначил эту проблему. Кто как тренируется, тот так и играет. Играют только лучшие. Ситуация с Бальде — важный посыл всей команде. Если будешь хорошо тренироваться, будешь играть. Посмотрим, чем закончится вся эта ситуация с Бальде», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».
- 16 марта 2023
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