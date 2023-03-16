Артета — о гонке за титул в АПЛ: «Арсеналу» придётся делать что-то невероятное

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ в текущем сезоне, отметив, что «пушкарям» придётся серьёзно постараться, чтобы добраться до титула.

«Реальность такова, что для нас очень важен каждый матч, а отрыв настолько мал, что теперь нам придётся делать что-то невероятное до конца сезона, чтобы заслужить титул. Если мы добьёмся этого, то это будет означать, что мы сделали что-то хорошее. Но я продолжаю работать каждый лень. Это единственное, что вы можете делать, если вы тренер. В течение одного дня нужно принять так много решений, происходит так много вещей, что нужно сосредоточиваться на этом. Картина в целом ясна. Я знаю, что хотел бы сделать и каким хотел бы видеть клуб в ближайшие месяцы, но мы должны поступать правильно сегодня, чтобы в будущем быть там, где мы хотим быть», — приводит слова Артеты ESPN.

После 27 сыгранных матчей «Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая ближайших преследователей на пять очков и имея в активе 66 очков.

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