«Очень красиво и свободно». Вратарь Юрий Лодыгин — о жизни в Греции

Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал о жизни в Греции, отметив, что ему довольно скучно в южной стране, но он ощущает там свободу и наслаждается красотой.
«Жить в Греции — это ближе к скучному. Здесь медленный ритм. А я такой человек, которому нравятся шум, движение. Мне никогда не бывает лень — я всегда найду чем заняться. Из позитивных вещей — здесь очень красиво и свободно.
Я живу в самих Афинах. Если без пробок, то до центра добираться минут 15. Мой обычный день? Просыпаюсь обычно очень рано, пью кофе. Потом 30 минут еду до базы. Там сначала в тренажёрный зал, потом сама тренировка, восстановление, обед на базе. Потом или домой, или по делам. Дальше могу провести время с друзьями. Семьи здесь нет — все остались в Ксанти. Так дочке удобнее. Летаю к ним каждые выходные. Тут рядом — минут 30–40 на самолёте», — приводит слова Лодыгина Sport24.
Отметим, что, помимо российского, Лодыгин также имеет греческое гражданство. До перехода в «Зенит» вратарь выступал за клубы из Греции.
- 16 марта 2023
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