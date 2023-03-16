Новый контракт Месси с «ПСЖ» зависит от проекта клуба. На ситуацию повлиял вылет из ЛЧ

В переговорах между «ПСЖ» и форвардом Лионелем Месси по новому контракту существует несколько неопределённых моментов, сообщает Marca.

Финансовые требования Месси изменились после победы в ЧМ-2022. Его отец и агент встретились с руководством «ПСЖ», в том числе с советником по футбольным вопросам Луишем Кампушем, но договорённости не были достигнуты, и обе стороны решили встретиться снова. После вылета парижан из Лиги чемпионов Месси и его окружение теперь планируют основательно подумать, где форвард будет играть после лета, когда истечёт срок его контракта с «ПСЖ». Форвард обеспокоен тем, что клубу необходимо усилить состав для решения серьёзных задач.

Продление соглашения также зависит от проекта, который клуб сможет ему предложить. Пока он не обращает внимания на интерес со стороны Саудовской Аравии. Отец Месси недавно побывал в Эр-Рияде, но визит не был связан с переговорами о будущем Лео.

Ещё одним препятствием является вопрос финансового фэйр-плей. УЕФА уже предупредил «ПСЖ», что ему придётся сократить зарплатный фонд в сезоне-2023/2024. Однако руководство парижан уверено, что у них хватит денег для продления контракта с Месси.

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