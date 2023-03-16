Чанов назвал российского вратаря, наиболее близкого к уровню Акинфеева

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, что из всех российских вратарей Владимир Габулов сильнее всех приблизился по уровню игры к голкиперу армейцев Игорю Акинфееву.

«Когда мы только начали подпускать Акинфеева к основе ЦСКА, то у него был период соперничества с Веней Мандрыкиным, а в дальнейшем, думаю, только Володя Габулов был тем вторым номером, который достойно мог играть и в основном составе.

Он должен был играть, но не уходил из ЦСКА не потому, что ему нравилось сидеть вторым под Акинфеевым. Я с Володей разговаривал, и он говорил: «Нет, я ещё здесь, я ещё учусь и чувствую, что расту». Ему, видимо, подходила система подготовки и тренировочный процесс, а когда настало время, он перешёл в «Кубань», затем в «Амкар» и в результате стал вратарём сборной, был в составе на крупных турнирах. По всем этим показателям Габулов был наиболее близок к планке Акинфеева», — приводит слова Чанова Metaratings.