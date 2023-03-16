Источник: «Алания» рассматривает Газзаева-младшего на пост главного тренера клуба

Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев может снова возглавить клуб из Владикавказа, сообщает Metaratings.
Отмечается, что специалист хочет вернуться в команду и прикладывает усилия для этого. Однако на позицию руководства «Алании» может повлиять неоднозначная репутация Газзаева среди болельщиков.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что главный тренер владикавказского клуба Заур Тедеев был отправлен в отставку. «Алания» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 40 очков после 22 туров. Клуб отстаёт от второго места, дающего право на прямое повышение в РПЛ, на три очка.
После возобновления сезона Первой лиги под руководством Тедеева «Алания» провела две встречи: сыграла вничью с «Нефтехимиком» (0:0) и «Кубанью» (1:1).
Газзаев возглавлял клуб из Владикавказа с 2011 по 2012 год, а также с 2013 по 2014-й. Также он работал в «Актобе», «Тоболе» и «Туране» (все — Казахстан), грузинском «Рустави», итальянской «Сиене» (ассистент) и российском «Урожае».
- 16 марта 2023
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