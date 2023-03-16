«И сам убивался, и штрафанули». Ковтун — об удалении на Евро-1996

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун вспомнил собственное удаление в матче со сборной Германии (0:3) на чемпионате Европы 1996 года.
«Сам не понимаю, как я в центре поля оказался и почему так агрессивно сыграл! Это же и близко не моя зона была. Но знаете, как бывает: чемпионат Европы, Германия, сумасшедший настрой… Не всегда эмоции удаётся сдержать под контролем. Всё равно корю себя за эту ошибку. И сам убивался, и штрафанули. По тем временам — ощутимая сумма. Если вычесть из премиальных за выход на Евро, ещё и в минусе остался. Это нормально, я не в обиде. Но момент был тяжёлый. Мы ведь и после поражения имели шанс на выход из группы, но, к сожалению, не вышли», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, на Евро-1996 сборная России заняла последнее, четвёртое место в таблице группы С. Команда Олега Романцева уступила Италии (1:2) и Германии, а также сыграла вничью с Чехией (3:3).
Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»:
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