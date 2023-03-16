В «Оренбурге» прокомментировали продление контракта с главным тренером Личкой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал подписание нового соглашения с главным тренером клуба Марцелом Личкой.
«О сроках продления контракта с Личкой не хотелось бы говорить. У Марцела в предыдущем контракте была опция пролонгации. Мы воспользовались этим пунктом и пролонгировали контракт с ним. Переговоры были не по личным условиям, а больше мы обсуждали перспективы клуба, возможность и наличия у Марцела творческого запаса и желания делать футбольный клуб «Оренбург» всё более и более крутым», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
45-летний чешский специалист возглавил «Оренбург» в 2020 году. Под руководством Лички команда идёт на восьмом месте в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков после 19 туров. В следующем матче «Оренбург» примет дома «Спартак» (18 марта).
- 16 марта 2023
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