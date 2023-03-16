Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каманцев заявил, что судья ошибся, не назначив пенальти после фола Клаудиньо на Тюкавине

Каманцев заявил, что судья ошибся, не назначив пенальти после фола Клаудиньо на Тюкавине
Комментарии

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что арбитр матча Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» (1:1, 4:5 пен.) ошибочно не назначил пенальти в эпизоде с падением форварда москвичей Константина Тюкавина после удара со стороны Клаудиньо.

«Заседание подошло к концу. Эксперты дали оценку двум спорным эпизодам в матчах Фонбет Кубка России «Спартак» – «Урал» и «Зенит» – «Динамо». Все решения были единогласные. В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения жёлтой карточки. VAR правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения», – приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, на 63-й минуте Тюкавин упал в штрафной «Зенита» после удара по голени сзади со стороны Клаудиньо. VAR пригласил судью матча Евгения Кукуляка посмотреть эпизод, но после проверки арбитр не изменил первоначального решения.

«По судье было видно — боится ставить пенальти в ворота «Зенита». Скандал в Кубке России «По судье было видно — боится ставить пенальти в ворота «Зенита». Скандал в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023