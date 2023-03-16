Каманцев заявил, что судья ошибся, не назначив пенальти после фола Клаудиньо на Тюкавине

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что арбитр матча Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» (1:1, 4:5 пен.) ошибочно не назначил пенальти в эпизоде с падением форварда москвичей Константина Тюкавина после удара со стороны Клаудиньо.
«Заседание подошло к концу. Эксперты дали оценку двум спорным эпизодам в матчах Фонбет Кубка России «Спартак» – «Урал» и «Зенит» – «Динамо». Все решения были единогласные. В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения жёлтой карточки. VAR правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения», – приводит слова Каманцева «Матч ТВ».
Напомним, на 63-й минуте Тюкавин упал в штрафной «Зенита» после удара по голени сзади со стороны Клаудиньо. VAR пригласил судью матча Евгения Кукуляка посмотреть эпизод, но после проверки арбитр не изменил первоначального решения.
- 16 марта 2023
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