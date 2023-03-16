Тарханов: один раз поучаствуем в азиатском турнире, и всё. Нет смысла выходить из УЕФА

Известный футбольный тренер Александр Тарханов прокомментировал новость об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года. По мнению специалиста, участие в этом турнире не является предпосылкой для полноценного перехода в Азию.
«Что касается участия сборной России в чемпионате Центральноазиатской ассоциации, то это хорошо, нам надо где-то играть, плюс в Азии есть неплохие команды.
Является ли это звонком о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола? Нет. Наверное, один раз поучаствуем, и всё. Из УЕФА нет смысла выходить», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
Напомним, своё подтверждение участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных команд дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Ранее сборную России отстранили от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 16 марта 2023
-
15:10
-
15:03
-
14:51
-
14:40
-
14:28
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:17
-
14:10
-
14:05
-
14:05
-
13:54
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:23
-
13:20
-
13:14
-
13:01
-
13:00
-
12:55
-
12:53
-
12:45
-
12:42
-
12:24
-
12:20
-
12:18
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:45
-
11:35