Тарханов: один раз поучаствуем в азиатском турнире, и всё. Нет смысла выходить из УЕФА

Известный футбольный тренер Александр Тарханов прокомментировал новость об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года. По мнению специалиста, участие в этом турнире не является предпосылкой для полноценного перехода в Азию.

«Что касается участия сборной России в чемпионате Центральноазиатской ассоциации, то это хорошо, нам надо где-то играть, плюс в Азии есть неплохие команды.

Является ли это звонком о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола? Нет. Наверное, один раз поучаствуем, и всё. Из УЕФА нет смысла выходить», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, своё подтверждение участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных команд дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Ранее сборную России отстранили от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.