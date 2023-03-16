Владимир Быстров с ребёнком находились на скамейке «Зенита» во время матча с «Динамо»

Экс-футболист Владимир Быстров с ребёнком находились на скамейке «Зенита» во время матча Кубка России с «Динамо». Это попало в трансляцию игры. В кадр попал также тренер «Зенита» Александр Анюков. При этом представители «Зенита» обратили внимание официальных лиц матча на нахождение Быстрова в технической зоне команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Согласно дисциплинарному регламенту РФС, нахождение посторонних лиц в технической зоне команды запрещено. Теперь «Зениту» грозит штраф.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Напомним, вчера, 15 марта, состоялся четвертьфинальный матч второго этапа Фонбет Кубка России (Пути регионов) между «Зенитом» и «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Основное время игры завершилось вничью — 1:1. Победу в матче одержал московский клуб, переиграв своего оппонента в серии послематчевых пенальти — 5:4. Таким образом, «Зенит» вылетел из Кубка России.
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