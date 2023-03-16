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И. Федотов: делегат и резервный должны были попросить Быстрова уйти со скамейки «Зенита»

И. Федотов: делегат и резервный должны были попросить Быстрова уйти со скамейки «Зенита»
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Российский футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» (1:1, 4:5 пен.). На скамейке санкт-петербургского клуба присутствовал экс-полузащитник Владимир Быстров с ребёнком его друга.

«Быстрову и ребёнку, которые, судя по кадру в трансляции, присутствовали на скамейке запасных «Зенита», запрещено было там находиться. Делегат и резервный арбитр матча должны попросить постороннее лицо удалиться со скамейки запасных, а если бы они отказались – стоило остановить игру.

Почему этого не произошло? Это хороший вопрос. Может, Быстрову выдали специальное разрешение? Это шутка, конечно. По факту произошло нарушение регламента со стороны команды хозяев», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Быстров с ребёнком сидели на скамейке «Зенита» в Кубке России. Теперь клубу грозит штраф Быстров с ребёнком сидели на скамейке «Зенита» в Кубке России. Теперь клубу грозит штраф
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