Мостовой — о судействе: раньше говорили, что ошибки из тура в тур. Сейчас от игры к игре

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уровне судейства в последних турах Российской Премьер-Лиги.

«Если мы раньше говорили, что судейские ошибки из тура в тур, то сейчас можно сказать, что от игры к игре. В половине игр тура есть судейские ошибки, причём не одна, а две или три. Судьи ошибаются везде, но не с такой частотой.

Сейчас много пограничных моментов. Тот же матч «Спартака» и «Урала» — Бегич и Мартинс бегут, второй натыкается на руку первого. Это игровой момент. Там не было удара, не было ничего, да и Бегич первый был на мяче. Но многие говорят, что это пенальти.

Вчера непростой момент был в матче «Зенит» — «Динамо». Мне в динамике, когда случился контакт, показалось, что нет пенальти. Но у меня возник вопрос: а зачем тогда Тюкавин лежит? Значит, был какой-то контакт или удар. Значит, что-то было. Это непростой момент. В игровой ситуации я бы не дал пенальти. Клаудиньо, как и Тюкавин, хотел ударить по мячу. Случайность? Да. Был небольшой контакт, которых в центре поля бывает множество, когда идут в борьбу. Я в этом эпизоде не за пенальти. Хотя сколько раз мы видели, что за такое ставят пенальти!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.