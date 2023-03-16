Мостовой — о судействе: раньше говорили, что ошибки из тура в тур. Сейчас от игры к игре

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уровне судейства в последних турах Российской Премьер-Лиги.
«Если мы раньше говорили, что судейские ошибки из тура в тур, то сейчас можно сказать, что от игры к игре. В половине игр тура есть судейские ошибки, причём не одна, а две или три. Судьи ошибаются везде, но не с такой частотой.
Сейчас много пограничных моментов. Тот же матч «Спартака» и «Урала» — Бегич и Мартинс бегут, второй натыкается на руку первого. Это игровой момент. Там не было удара, не было ничего, да и Бегич первый был на мяче. Но многие говорят, что это пенальти.
Вчера непростой момент был в матче «Зенит» — «Динамо». Мне в динамике, когда случился контакт, показалось, что нет пенальти. Но у меня возник вопрос: а зачем тогда Тюкавин лежит? Значит, был какой-то контакт или удар. Значит, что-то было. Это непростой момент. В игровой ситуации я бы не дал пенальти. Клаудиньо, как и Тюкавин, хотел ударить по мячу. Случайность? Да. Был небольшой контакт, которых в центре поля бывает множество, когда идут в борьбу. Я в этом эпизоде не за пенальти. Хотя сколько раз мы видели, что за такое ставят пенальти!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 16 марта 2023
-
16:45
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:12
-
16:08
-
15:58
-
15:53
-
15:49
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:27
-
15:25
-
15:23
-
15:10
-
15:03
-
14:51
-
14:40
-
14:28
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:17
-
14:10
-
14:05
-
14:05
-
13:54
-
13:51
-
13:40