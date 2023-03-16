Семшов: у нас слишком замороченная система Кубка России. Уже даже блогеры участвуют

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о новой системе проведения Кубка России по футболу, которая была введена в сезоне-2022/2023. По мнению Семшова, лучше было бы создать дополнительный турнир, чем усложнять схему проведения уже существующего Кубка.

«Не скажу, что новая система Кубка России показалась мне более привлекательной, надо было просто сначала поглубже в неё вникнуть. Настолько заморочено в Кубке всё в этом сезоне. Из группы выходят три команды. Я в первый раз вижу, чтобы группы были в системе Кубка. Я не могу понять, кто видел такой формат в Кубке какой-то страны? Также непонятно, что у некоторых команд по десять жизней. Есть какие-то Пути регионов и Пути РПЛ. У нас слишком замороченная система Кубка! Олимпийская система намного проще и самая правильная по отношению к командам из других лиг.

Безусловно, есть команды, которые доходят до поздних стадий турнира из низших лиг, но их не так много. А раньше клубы из РПЛ ждали команды из Первой и Второй лиг уже на стадии 1/16 финала. Команды из низших дивизионов могут быстрее пробиться выше по старой системе Кубка, а не новой. Для меня было привлекательнее, когда была одна игра. И если ты её проходишь, то можешь побороться за трофей. Тогда клубы из низших лиг всегда могли преподнести сюрприз, было напряжение, ожидание этих матчей. Особенно если ты ехал за команду РПЛ играть против клуба из Первой или Второй лиги, а там на тебя приходил посмотреть полный стадион. Плюс странно, как в группе считаются очки, когда какая-то команда может победить по серии пенальти. Всё очень запутанно.

Да, с помощью нынешней системы Кубка мы можем играть больше игр в сезоне. Но тогда можно было бы создать ещё какой-то турнир, к примеру, Кубок лиги, как в Англии, или ещё что-то. Да, нам не хватает матчей из-за отсутствия еврокубков, но мне больше нравилось играть по олимпийской системе. Англичане же выступают внутри страны на трёх турнирах — и почти везде основными составами. А если им где-то сил не хватает, то они дают шанс резервистам. Мы ведь тоже хотим, чтобы у нас футболисты получали больше игровой практики, тогда можно было бы добавить ещё один турнир. А то мы Кубок России превращаем в чемпионат России номер два.

У нас в Кубке начинают участвовать уже любители и блогеры. Ничего лучше, чем кубковая олимпийская система, никто не придумает. Плюс если бы добавился Кубок лиги, там бы можно было давать больше игрового времени нашим молодым футболистам и резервистам. Каждый выбирает свой путь. Кому-то Кубок нужен, а кому-то нет. Я не могу понять тех, кто говорит, что Кубок неважен, а тогда что важно? В еврокубках мы не играем. Если ты участвуешь в турнире, то ты в нём должен ставить максимальную задачу, несмотря на каком месте в турнирной таблице ты идёшь», — приводит слова Семшова Metartings.

Напомним, действующим победителем Кубка России является московский «Спартак».