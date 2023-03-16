Болельщики «ПСЖ» планируют освистать Лионеля Месси на ближайшем матче из-за вылета из ЛЧ

Часть болельщиков французского «ПСЖ» планируют освистать аргентинского нападающего команды Лионеля Месси за вылет из Лиги чемпионов в текущем сезоне.

«Мы освистаем его, он получает слишком много, не отрабатывая на поле. Мы не хотим, чтобы это продолжалось», — приводит слова некоторых «ультрас» «ПСЖ» журналист Дани Гил в своём «твиттере».

По информации журналиста, акция группировки болельщиков Collective Ultras Paris против Месси запланирована на ближайший домашний матч «ПСЖ», который состоится в воскресенье, 19 марта. Парижане примут «Ренн» в рамках 28-го тура Лиги 1.

35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. За два сезона с аргентинцем в составе парижане ни разу не смогли пройти в плей-офф Лиги чемпионов дальше 1/8 финала. В текущем сезоне французский гранд на данной стадии встретился с мюнхенской «Баварией», проиграв немецкому коллективу в обоих матчах. Месси не отметился в играх с мюнхенцами ни одним результативным действием.

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