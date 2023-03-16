Болельщики «ПСЖ» планируют освистать Лионеля Месси на ближайшем матче из-за вылета из ЛЧ

Часть болельщиков французского «ПСЖ» планируют освистать аргентинского нападающего команды Лионеля Месси за вылет из Лиги чемпионов в текущем сезоне.
«Мы освистаем его, он получает слишком много, не отрабатывая на поле. Мы не хотим, чтобы это продолжалось», — приводит слова некоторых «ультрас» «ПСЖ» журналист Дани Гил в своём «твиттере».
По информации журналиста, акция группировки болельщиков Collective Ultras Paris против Месси запланирована на ближайший домашний матч «ПСЖ», который состоится в воскресенье, 19 марта. Парижане примут «Ренн» в рамках 28-го тура Лиги 1.
35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. За два сезона с аргентинцем в составе парижане ни разу не смогли пройти в плей-офф Лиги чемпионов дальше 1/8 финала. В текущем сезоне французский гранд на данной стадии встретился с мюнхенской «Баварией», проиграв немецкому коллективу в обоих матчах. Месси не отметился в играх с мюнхенцами ни одним результативным действием.
Фанаты в Мюнхене встретили автобус «ПСЖ» криками «Месси!»
- 16 марта 2023
-
16:45
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:12
-
16:08
-
15:58
-
15:53
-
15:49
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:27
-
15:25
-
15:23
-
15:10
-
15:03
-
14:51
-
14:40
-
14:28
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:17
-
14:10
-
14:05
-
14:05
-
13:54
-
13:51
-
13:40