«Зенит» поблагодарил фанатов за поддержку в матче Кубка и призвал оформлять Fan ID

Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале поблагодарил болельщиков команды за поддержку на матче второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:1, 4:5 пен.).
«Зенит» благодарит болельщиков, всех и каждого, за мощную и разнообразную поддержку на «Газпром Арене».
Сине-бело-голубые выражают искреннюю признательность за фантастическую атмосферу, созданную на кубковом матче. Вы ещё раз доказали, что болельщики и команда — это единое целое! Энергия 31 тысячи болельщиков на трибунах гнала команду вперёд, заставляя показывать свой максимум.
Несмотря на поражение в Кубке, сине-бело-голубые продолжают бороться за пятое подряд чемпионство и заветную золотую звезду. Мы ждём вас на «Газпром Арене»! Мы хотим отпраздновать нашу общую победу вместе!
Оформите карту болельщика, чтобы побывать на всех домашних матчах сине-бело-голубых!» — гласит официальное заявление клуба.
Напомним, на матчах Кубка России, за исключением финала, не требуется карта болельщика, которая необходима на встречах Российской Премьер-Лиги. Вылетев из розыгрыша национального Кубка, «Зенит» лишился возможности проведения домашних матчей без Fan ID.
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