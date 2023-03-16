Стал известен характер травмы вратаря «Динамо» Шунина. Он пропустит матчи сборной России

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин получил повреждение подлопаточной мышцы. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Вратарь получил травму на одной из тренировочных сессий в рамках подготовки к кубковому матчу с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1, 5:4 пен.). Сроки восстановления Шунина не сообщаются, но в «Динамо» заявили, что голкипер пропустит мартовский сбор российской национальной команды, хотя ранее он попал в расширенный состав сборной.

36-летний Антон Шунин сыграл за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах, в которых пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности, пропустив 19 мячей. Последний раз вратарь играл за сборную России в ноябре прошлого года в матчах с Узбекистаном и Таджикистаном.