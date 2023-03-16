Фёллер — о повязке OneLove на ЧМ-2022: Германии нужно снова сосредоточиться на футболе

Спортивный директор сборной Германии по футболу Руди Фёллер поделился мнением о скандале с запретом повязок OneLove на матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Немецкая команда участвовала в акции протеста против решения, прикрыв рот руками перед встречей 1-го тура с Японией (1:2).

«Я думаю, что капитан должен носить повязку в цветах [флага] Германии. С ней все бы немного успокоились. Понимаю, что иногда нужно подавать пример, но нужно снова сосредоточиться на футболе.

[В преддверии игры с Японией] говорили почти только о нарукавной повязке. Это было неправильно, и я надеюсь, что мы все извлечём урок из этой ситуации. Такие деликатные вопросы должны быть прояснены заранее, это явный урок прошедшего чемпионата мира», — приводит слова Фёллера Daily Mail.