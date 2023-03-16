Игрок «Урала»: у нас со «Спартаком» равные шансы на выход в финал кубкового Пути РПЛ

Футболист «Урала» Фаниль Сунгатулин прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 1:1. Ответная встреча запланирована на 5 апреля. Также Сунгатулин высказался о новом формате Кубка России, сравнив его с сеткой киберспортивных турниров…

«Да, думаю, что при своих трибунах [в ответном матче] играть будет легче. А так шансы равные что у нас, что у «Спартака». Дальше всё будет зависеть от самой игры, как мы себя проявим. Мы просто идём от матча к матчу. Без разницы, кто будет дальше. Сейчас надо «Спартак» пройти.

Мне больше нравится новый формат Кубка России. Его взяли из киберспорта — в Доте такой же формат соревнований. Нравится новый формат Кубка России, потому что увлекаюсь Дотой? Нет, просто в этом сезоне мы играем больше матчей. А ещё [потому, что] даже если ты вылетаешь из верхней сетки, то в плей-офф Пути регионов можешь побороться за трофей», — приводит слова Сунгатулина Metaratings.