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Уткин: есть фраза «усидеть на двух стульях». У судьи «Зенит» — «Динамо» стул один — жидкий

Уткин: есть фраза «усидеть на двух стульях». У судьи «Зенит» — «Динамо» стул один — жидкий
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Известный комментатор Василий Уткин высказался о судействе в матче 1/4 финала второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 — по пенальти). Уткин считает, что арбитр этой встречи явно провалился. Напомним, судья не назначил пенальти в ворота «Зенита», чем породил массу споров и дискуссий.

«Есть такое выражение — усидеть на двух стульях. Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но… По итогам матча «Зенит» — «Динамо» в Кубке России надо признать, что у судьи на «Конфорка-Арене» стул один. И он жидкий», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова призвала бунтовать против «судейского произвола» в России.

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