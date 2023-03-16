Уткин: есть фраза «усидеть на двух стульях». У судьи «Зенит» — «Динамо» стул один — жидкий
Поделиться
Известный комментатор Василий Уткин высказался о судействе в матче 1/4 финала второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 — по пенальти). Уткин считает, что арбитр этой встречи явно провалился. Напомним, судья не назначил пенальти в ворота «Зенита», чем породил массу споров и дискуссий.
«Есть такое выражение — усидеть на двух стульях. Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но… По итогам матча «Зенит» — «Динамо» в Кубке России надо признать, что у судьи на «Конфорка-Арене» стул один. И он жидкий», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.
Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова призвала бунтовать против «судейского произвола» в России.
Комментарии
- 16 марта 2023
-
18:20
-
18:15
-
18:12
-
18:10
-
18:04
-
18:00
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:26
-
17:04
-
17:04
-
17:00
-
16:56
-
16:49
-
16:45
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:12
-
16:08
-
15:58
-
15:53
-
15:49
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:27
-
15:25
Партнерский контент