«Ростов» и «Нижний Новгород» огласили стартовые составы на матч Кубка России
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Сегодня, 16 марта, состоится матч в рамках четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Нижним Новгородом». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Пари Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Виктор Александров, Иброхимхалил Юлдошев, Вячеслав Кротов, Илья Берковский, Ярослав Михайлов, Кирилл Гоцук, Альберт Шарипов, Даниил Корнюшин, Денис Глушаков, Момо Янсане.
«Ростов»: Сергей Песьяков, Данил Глебов, Николай Комличенко, Степан Мельников, Алексей Миронов, Максим Осипенко, Данила Прохин, Александр Селява, Денис Терентьев, Роман Тугарев, Евгений Чернов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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