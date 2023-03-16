«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Бетис» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первая игра между командами, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась разгромной победой «красных дьяволов» — 4:1. По итогу первого тайма на табло горели 1:1 (голами обменялись Маркус Рашфорд и Айосе Перес), а во второй половине встречи хозяева забили в ворота испанцев три безответных мяча (отличились Антони, Бруну Фернандеш и Ваут Вегорст).
Соперник победителя этой пары станет известен завтра, 17 марта, когда в штаб-квартире УЕФА в Ньоне будет проведена жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.
- 16 марта 2023
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