Медина прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов»

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал ничью в матче полуфинала Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (2:2).
«Прекрасно видел, что вратарь вышел далеко. Не знаю, что он там делал. Я видел, что ворота пустые, и первое, что пришло мне в голову — пробить по воротам. Я увидел, что защитник накрывает, и пробил. Мы играли в гостях, а не дома. Мне кажется, разница между таймами в том, что мы забили первыми, а «Крылья» пошли вперёд, начали отыгрываться. Мы немного потеряли концентрацию, раскоординировались.
Они переломили ход игры. Может быть, мы не так сильно оказывали давление — но ничего страшного, потом мы всё-таки забили свой мяч, сравняли счёт. Мне кажется, получилась справедливая ничья. Нас ждёт ответный матч у нас дома при наших трибунах, при наших уважаемых болельщиках. Поэтому я считаю, что у нас очень хорошие шансы. Надеемся, у нас будет очень хорошая поддержка», — цитирует Медину пресс-служба клуба.
- 16 марта 2023
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