Юрий Гаврилов: Тедеско же уехал из «Спартака» в Европу — почему Абаскаль не может?
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Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить европейский клуб.
«Итальянские клубы заинтересованы в кандидатуре Абаскаля? Всё возможно, даже учитывая недавнее продление контракта со «Спартаком». Вполне вероятно, что он подписал новый контракт, не зная, что им интересуются. Тедеско же уехал из «Спартака» тренировать в Европу — почему Абаскаль не может? Может быть, там ему предложат улучшенный контракт.
Я не буду переживать, если он уйдёт в конце сезона. «Спартак» потеряет хорошего специалиста? Это всё до поры до времени. До этого уже приходило много хороших специалистов, а потом…», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
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