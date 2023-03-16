Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Гаврилов: Тедеско же уехал из «Спартака» в Европу — почему Абаскаль не может?

Юрий Гаврилов: Тедеско же уехал из «Спартака» в Европу — почему Абаскаль не может?
Комментарии

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить европейский клуб.

«Итальянские клубы заинтересованы в кандидатуре Абаскаля? Всё возможно, даже учитывая недавнее продление контракта со «Спартаком». Вполне вероятно, что он подписал новый контракт, не зная, что им интересуются. Тедеско же уехал из «Спартака» тренировать в Европу — почему Абаскаль не может? Может быть, там ему предложат улучшенный контракт.

Я не буду переживать, если он уйдёт в конце сезона. «Спартак» потеряет хорошего специалиста? Это всё до поры до времени. До этого уже приходило много хороших специалистов, а потом…», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Новость по теме
Виталий Дьяков: Абаскаль вполне может работать в Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023