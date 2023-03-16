«Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с дисквалификацией Баринова

«Локомотив» провёл внутреннее разбирательство в отношении инцидента, случившегося на матче Фонбет Кубка России с «Акроном». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Проверка касалась участия в игре полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

Из норм регламента прямо не следует, что предупреждения аннулируются однократно перед началом второй стадии Кубка России. Там указаны три стадии, перед началом которых производится аннулирование ранее полученных предупреждений.

Сотрудник клуба, ответственный за заполнение формы с составом на матч, интерпретировал нормы буквально, сделав вывод, что все предупреждения, полученные игроками «Локомотива», были аннулированы. К сотруднику, ответственному за заполнение формы с составом команды на матч, применено дисциплинарное взыскание.