Юрий Лодыгин рассказал о самом большом штрафе, полученном им в «Зените»

Российский вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал, за что получил самый крупный штраф во время выступлений за «Зенит».
«В 2013 году я опоздал к выходу на матч Лиги чемпионов. Это был мой первый матч в турнире. Я выхожу, мы строимся. А судья говорит: «Ты куда? Тебе нужен тейп». И пока разбирались, мы опоздали к выходу на минуту или на две. Потом мне приходит зарплата, а там чуть ли не на 10 тысяч евро меньше. Потом мне прислали бумагу, что это штраф от УЕФА, что из-за меня матч задержали. Больше штрафов у меня вроде не было. Может мелкий какой-то, 50 или 100 евро — за то, что раз в год опоздал на какое-то собрание», — приводит слова Лодыгина Sport24.
Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год. С командой из Санкт-Петербурга он завоевал два титула чемпиона России, два Суперкубка и один Кубок России.
- 16 марта 2023
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