Тихонов: в "Спартаке" бразильцы мешают друг другу

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру красно-белых в нынешнем чемпионате.

«Болельщика не обманешь, а спартаковский болельщик привык к тому, что его команда и играет, и побеждает. Но в последнее время я не видел ни игры, ни побед. Да, на финише прошлого чемпионата „Спартак“ под руководством Валерия Карпина больше радовал. Но сейчас болельщики уже ссылаются на то, что тогда Карпин принял команду от Михаэля Лаудрупа, а теперь предсезонную подготовку проводил сам. Я хочу, чтобы у Валеры всё получилось, и в то же время вижу, что, например, четверо бразильцев мешают друг другу. Раньше вся игра шла через Алекса, а сейчас каждый из них тянет одеяло на себя. И Алекс потерял уверенность, а с ней и у него, и у команды игра пропала. Жалко парня. Верится, что у „Спартака“ всё же что-то получится, но пока — увы и ах», — цитирует Тихонова «Спорт-экспресс».