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«С приходом Гончаренко всё улучшилось». Игрок «Урала» Мишкич — о серии клуба без поражений

«С приходом Гончаренко всё улучшилось». Игрок «Урала» Мишкич — о серии клуба без поражений
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Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич прокомментировал 16-матчевую серию клуба без поражений, а также рассказал о влиянии главного тренера Виктора Гончаренко и его штаба специалистов на результаты клуба.

«16 матчей без поражений — результат усердной работы. Мы действительно стараемся, трудимся, у нас хорошее понимание внутри команды — мы все как одно целое. Безусловно, Гончаренко внёс огромный вклад в наши результаты, с его приходом всё улучшилось.

Гончаренко и люди, которые пришли вместе с ним, многое изменили. У нас появились новые опытные игроки, которые также внесли свой вклад. Конечно, сейчас разница чувствуется — нам стало легче играть, появился результат. Будем делать всё возможное, чтобы продолжить в таком же духе», — приводит слова Мишкича «РБ Спорт».

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