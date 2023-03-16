«С приходом Гончаренко всё улучшилось». Игрок «Урала» Мишкич — о серии клуба без поражений

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич прокомментировал 16-матчевую серию клуба без поражений, а также рассказал о влиянии главного тренера Виктора Гончаренко и его штаба специалистов на результаты клуба.

«16 матчей без поражений — результат усердной работы. Мы действительно стараемся, трудимся, у нас хорошее понимание внутри команды — мы все как одно целое. Безусловно, Гончаренко внёс огромный вклад в наши результаты, с его приходом всё улучшилось.

Гончаренко и люди, которые пришли вместе с ним, многое изменили. У нас появились новые опытные игроки, которые также внесли свой вклад. Конечно, сейчас разница чувствуется — нам стало легче играть, появился результат. Будем делать всё возможное, чтобы продолжить в таком же духе», — приводит слова Мишкича «РБ Спорт».