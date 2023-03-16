«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала ЛЕ

Сегодня, 16 марта, состоится ответная игра 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Бетис» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Бетис»: Р. Силва — Сабали, Песселья, Абнер, Э. Гонсалес — Г. Родригес, В. Карвалью, Руибаль — Хуанми, Хоакин, А. Перес.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Маласиа, Мартинес, Магуайр, Ван-Биссака — Каземиро, Фернандеш, Фред — Рашфорд, Вегорст, Пельистри.
Первый матч между командами, который прошёл на стадионе «Олд Траффорд», завершился разгромной победой «красных дьяволов» — 4:1. В составе манкунианцев голами отличились Маркус Рашфорд, Антони, Бруну Фернандеш и Ваут Вегорст, а в составе гостей гол на счету Айосе Переса. Победитель этого противостояния своего следующего соперника узнает после жеребьёвки, которая пройдёт завтра, 17 марта.
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