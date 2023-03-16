Гладилин: Абаскаль мог бы работать не только в Серии А, но и в других ведущих чемпионатах

Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал интерес к главному тренеру московского клуба Гильермо Абаскалю со стороны клубов итальянской Серии А.

«Что касается интереса пяти клубов из итальянской Серии А к Абаскалю — это неизбежный процесс, который надо было предвидеть, когда его приглашали. Рассчитывать, что он останется в России надолго, нереально. Абаскаль приехал сюда, чтобы набраться опыта и проявить себя. Естественно, после того, как он стал качественно работать, его приглашают ведущие чемпионаты. Этому даже удивляться не стоит, потому что это его рост.

Гильермо мог бы работать не только в Серии А, но и в пяти других ведущих чемпионатах. У него уже есть хороший опыт. Но пока я думаю, что ведущие команды ему не предложат, потому что Абаскаль ещё молодой и перспективный. Он пройдёт примерно тот же путь, который до него прошёл предыдущий тренер», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.

В текущем сезоне «Спартак» под руководством Абаскаля занимает второе место в таблице Российской Премьер-лиги.