«Нижний Новгород» — «Ростов»: Тугарев открыл счёт на 82-й минуте

Сегодня, 16 марта, проходит матч в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Нижним Новгородом». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе.
Полузащитник дончан Роман Тугарев открыл счёт в матче на 82-й минуте. Ростовчане разыграли угловой, прошла подача в штрафную — мяч отскочил во вратарскую, а Тугарев подстроился и вколотил мяч в сетку. Хавбек мог поучаствовать во взятии ворот соперника ещё в первом тайме.
Так, на 31-й минуте Тугарев накрутил защитника на фланге и прострелил в штрафную. Николай Комличенко мощно пробил в касание, но мяч пролетел выше ворот. В скором времени Тугарев дошёл до лицевой и навесил на Комличенко, который ловко подстроился и пробил головой в угол.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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