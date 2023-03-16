Сенников: надо ждать, как РФС рассудит ситуацию с Бариновым

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал поражение железнодорожников от «Акрона» (1:1, 6:7 в серии пенальти) в 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов, а также ситуацию с Дмитрием Бариновым, который должен был пропускать игру из-за дисквалификации, но вышел в стартовом составе команды.

«Удивлён, что «Локомотив» не прошел дальше в Кубке. В предыдущих играх мы видели, в какой хорошей форме команда. С «Акроном» вышел основной состав, ничего не предвещало плохого развития событий. Если бы Пиняев в конце забил в пустые ворота, всё могло бы хорошо закончиться для «Локомотива».

История с Бариновым? Я всех правил не знаю. Надо посмотреть, как РФС рассудит эту ситуацию. Возможно, «Локомотив» подумал, что карточки, полученные в Пути РПЛ, сгорают и в Пути регионов не считаются. По сути, это два разных турнира. На самом деле я до сих пор не понимаю, должен был Баринов пропускать эту игру или нет. Да, он получил две жёлтые со «Спартаком», но, может, считался бы пропуск игры в матче Пути РПЛ», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».