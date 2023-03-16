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«Пари Нижний Новгород» — «Ростов», 0:1, результат матча плей-офф Кубка России 16 марта 2023 года

«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал нижней сетки Кубка России
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Сегодня, 16 марта, состоялся матч в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Нижним Новгородом». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Полузащитник дончан Роман Тугарев открыл счёт в матче на 82-й минуте. Ростовчане разыграли угловой, прошла подача в штрафную — мяч отскочил во вратарскую, а Тугарев подстроился и вколотил мяч в сетку.

Отметим, что хавбек мог поучаствовать во взятии ворот соперника ещё в первом тайме. Так, на 31-й минуте Тугарев накрутил защитника на фланге и прострелил в штрафную. Николай Комличенко мощно пробил в касание, но мяч полетел выше ворот. В скором времени Тугарев дошёл до лицевой и навесил на Комличенко, который ловко подстроился и пробил головой в угол, но Артур Нигматуллин в эффектном броске спас команду.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
16 марта 2023, четверг. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Тугарев – 82'
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